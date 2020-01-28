2020-01-28T12:31:58+03:00
Общество

В Нижнем Новгороде начинается прием в первый класс

Подать заявление можно до середины лета
Елена ЛАЗАРЕВА
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В Нижнем Новгороде стартовал прием заявлений на зачисление в первый класс городских школ. Об этом сообщает управление по связям со СМИ администрации Нижнего Новгорода со ссылкой на директора департамента образования Елену Платонову.

Прием документов на зачисление детей начнется не позднее 1 февраля и завершится не позднее 30 июня. Если родители планируют отдать ребенка в школу, не закрепленную за ними по месту прописки то с 1 июля они могут подать заявление на зачисление на свободные места.

Елена Платонова напомнила, что в школы принимаются дети не младше 6,5 лет и не старше 8. Если ребенок чуть младше или чуть старше, то необходима консультация специалистов.

Напомним, что вопросы о порядке приема в муниципальные образовательные учреждения Нижнего Новгорода можно задать во время «горячей телефонной линии», которая будет проходить с 9.00 до 11.00 c 27 по 31 января.

ИСТОЧНИК KP.RU

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