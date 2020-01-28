2020-01-28T12:41:02+03:00
Общество

В соцсетях появилась схема транспортной развязки на улице Циолковского

Строительство объекта оценивается почти в 4 миллиарда рублей
Елена ЛАЗАРЕВА
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Проект развязки проходит госэкспертизу.Проект развязки проходит госэкспертизу.
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В социальных сетях появился предполагаемый проект транспортной развязки на улице Циолковского в Сормовском районе Нижнего Новгорода.

Согласно схеме, которую представил один из пользователей соцсети, у развязки будет главный ход и семь съездов, над железнодорожными и трамвайными путями построят четырехполосную эстакаду. Строительства новых трамвайных путей не предполагается.

Напомним, ранее сообщалось что Совет по земельным и имущественным отношениям при правительстве Нижегородской области одобрил заявку ГКУ НО «ГУАД» на выделение участка под строительство развязки. Общая площадь участка — 103 гектара, стоимость строительства развязки оценивается в 3,8 миллиарда рублей. От шума жителей близлежащих домов оградят шумозащитные экраны.

Ранее сообщалось о намерении областных властей проложить новые трамвайные ветки в 7-й микрорайон.

Возможная схема не утверждена и не согласована с Минтрансом Нижегородской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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