Нижегородская область вошла в число регионов-лидеров по производству картофеля

28 Янв. 2020 2020-01-28T12:00:54+03:00

За прошлый год сельхозпроизводители собрали 840 тысяч тонн самого "народного" овоща

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Нижегородская область вошла в число регионов-лидеров России по производству картофеля. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства со ссылкой на региональный минсельхоз.

По итогам прошлого года производство сельскохозяйственной продукции выросло на 3,8%, превысив темпы роста предыдущего периода.

Наибольший рост зафиксирован по нескольким видам сельзхозпродукции, в том числе и по картофелю.

«По итогам года в области произведено 840 тысяч тонн картофеля, что на 11% превысило прошлогодний показатель. Часть собранного урожая пошла за пределы области, в том числе на экспорт», - сообщил министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области Николай Денисов.

По мнению специалиста, повышению урожайности картофеля способствовало внедрение мелиоративных систем. Напомним, сельхозпроизводителям в рамках программы по развитию мелиорации земель компенсируется до 50% затрат на строительство, реконструкцию и техническое перевооружение оросительных и осушительных систем. По решению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина финансирование этого направления в 2019 году было увеличено вдвое к уровню 2018 года и составило 50,7 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU