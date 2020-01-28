2020-01-28T11:51:32+03:00
Общество

В Нижнем Новгороде могут проложить новые трамвайные пути

Этот вариант развития транспортной системы обсуждался в правительстве области
Елена ЛАЗАРЕВА
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В проектном офисе правительства Нижегородской области состоялся круглый стол, на котором эксперты обсудили возможные варианты развития транспортной системы областного центра.

По информации источника, транспортную сеть предпочтительнее развивать за счет внеуличного транспорта, к которому относится в том числе и трамвайный. В частности, рассматривались варианты строительства новых веток в Сормово, 7-й микрорайон, а также ветки от Мызы до автовокзала «Щербинки-2». Также рассматриваются варианты соединить маршруты трамваев №21 и №22 с конечной остановкой «Парк Дубки», а трамваи №3 и №21 – с линией по проспекту Ленина.

Напомним, летом прошлого года губернатор региона Глеб Никитин и «ВЭБ.РФ» подписали соглашение в рамках Петербургского международного экономического форума. «ВЭБ.РФ» примет участие в модернизации нижегородской транспортной сети.

Кроме строительства новых путей, рассматривается возможность увеличения количества подвижного состава: трамваев до 185-202 единиц, троллейбусов – до 158 единиц.

В случае реализации проектов, пассажиропоток электротранспорта увеличится почти в три раза — с 50 до 140 миллионов пассажиров в год.

ИСТОЧНИК KP.RU

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