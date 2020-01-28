В Нижнем Новгороде планируется снести элеватор купца Башкирова

28 Янв. 2020 2020-01-28T09:58:28+03:00

На его месте будет построен многофункциональный центр.

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Здание элеватора, входящего в комплекс зданий бывшего мукомольного завода купца Емельяна Башкирова, начнут сносить в конце января — начале февраля. На месте элеватора собственник планирует построить многофункциональный центр.

Об этом сообщает ОАО «НКХП-Девелопмент» (собственник комплекса)

На данный момент здание, расположенное на набережной Оки в районе метромоста, полностью готово к сносу. Мельничный комплекс состояит из трех зданий, которые являются объектами культурного наследия — собственно мельницы, бывшего общежития для рабочих и лабазов (складов).

Исторические здания были построены в период с 1870 по 1914 год. Уже в советское время, во второй половине прошлого века, на месте одного из мельничных корпусов построили элеватор.

Первоначально в существующем здании элеватора планировалось разместить административный и офисный центры, а также апартаменты. Но впоследствии было принято решение снести здание и построить новое, так как предыдущее не совсем отвечало поставленным задачам. Функционал нового здания изменится незначительно, в нем также разместятся деловой центр, отель, жилые и торговые помещения.

ИСТОЧНИК KP.RU