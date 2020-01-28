2020-01-28T09:05:47+03:00
Общество

В Нижнем Новгороде к вечеру потеплеет

Сегодня ожидается самая низкая температура для этой зимы
Елена ЛАЗАРЕВА
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По данным Гидрометеоцентра, сейчас в Нижнем Новгороде -13 градусов, в течение дня температура будет снижаться, правда, незначительно — до -14, но уже к вечеру немного потеплеет — до -10 градусов.

В течение дня синоптики прогнозируют пасмурную погоду, а снег возможен только к позднему вечеру.

Ветер юго-восточный, днем 2-4, к ночи 5-6 метров в секунду, с порывами до 9 метров в секунду.

К полудню атмосферное давление поднимется до758 мм ртутного столба, а потом будет понемногу снижаться - к 21.00 до 756 мм ртутного столба. Влажность — 75-82%.

Ночью температура воздуха будет повышаться, и уже к завтрашнему утру достигнет -6 градусов, а к полудню — 0 градусов. Завтра прогнозируется снег в течение всего дня. До конца недели синоптики обещают снег, а к воскресенью, когда столбик термометра поднимется выше ноля — снег с дождем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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