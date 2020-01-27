2020-01-27T20:33:33+03:00
Общество

Производство сельхозпродукции в Нижегородской области выросло на 3,8%

Темпы роста сельскохозяйственного производства превысили показатели 2018 года
Елена ЛАЗАРЕВА
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Производство сельскохозяйственной продукции в Нижегородской области выросло на 3,8% по итогам 2019 года. Это больше, чем по итогам 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства со ссылкой на губернатора региона Глеба Никитина.

По словам главы региона, объем производства сельскохозяйственной продукции за 2019 год составил 77,5 млрд рублей, что на 14,7% больше показателей 2018 года.

В основном, увеличилось производство мяса скота и птицы – на 12,7%, картофеля – на 10,9%, зерна – на 5,9%, овощей – на 4%, сахарной свеклы – в полтора раза.

«Эти показатели доказывают, что меры господдержки сельского хозяйства, которые мы обсуждали и принимали год назад, оказались результативными», - подчеркнул губернатор.

В частности, сельхозпроизводители получали поддержку на техническое перевооружение хозяйств, развитие мелиорационных систем, что позволило повысить урожайность и вывести животноводческие хозяйства на новый уровень. В 2020 году финансирование АПК из областного бюджета также увеличено по сравнению с 2019 годом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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