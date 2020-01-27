В Нижнем Новгороде прошел прием ветеранов — жителей блокадного Ленинграда

27 Янв. 2020 2020-01-27T19:18:17+03:00

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Прием состоялся в историко-архитектурном музее-заповеднике «Усадьба Рукавишниковых», сообщает пресс-служба областного правительства.

«Нет никого, кто остался бы равнодушным, услышав слова «Великая Отечественная война». А тема блокадного Ленинграда для меня особенная — это мой родной город, моя личная боль, моя семейная история. Вы, ленинградцы, ставшие нижегородцами — особенно дороги мне, вы — живая связь между эпохами и городами», - сказал губернатор.

Глава региона также напомнил, что в России будет создаваться самый полный архив документов, кино- и фотоматериалов о Великой Отечественной, который будет доступен и для россиян, и для граждан других стран. Безусловно, тема блокады Ленинграда станет одной из самых трагических и самых героических страниц этой «летописи».

«Никто не сможет стереть нашу память о той войне. Мы сделаем все, чтобы молодые нижегородцы помнили, уважали, ценили историю своей страны, своего города. Правительство Нижегородской области добивается присвоения Нижнему Новгороду звания «Город трудовой доблести». Город Горький вполне заслуживает получить его едва ли не первым, так как у него была своя великая роль в этой войне», - подчеркнул Глеб Никитин.

Губернатор пожелал ветеранам здоровья и долголетия и вручил 46 ветеранам юбилейные медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»

ИСТОЧНИК KP.RU