В Нижегородской области незаконно ставили камеры видеофиксации нарушений ПДД
Житель Дзержинска обратился в местную прокуратуру с сообщением о нарушении закона при размещении камер фиксации нарушений правил дорожного движения. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуру.
По данным источника, была проведена проверка, которая действительно обнаружила ряд нарушений. Госконтракт на данную услугу на территории области заключен с ООО «ПЛАТФОРМА СОФТ». Проверка выявила, что подрядчик не предупреждал о наличии камер информационными щитами, более того, сам комплекс видеофиксации располагался вне зоны видимости – за дорожным отбойником, что тоже является нарушением условий контракта.
Прокурор города вынес представление об устранении нарушений, которые, как сообщает пресс-служба, «являются недопустимыми» и стали возможными из-за «ненадлежащего исполнения своих обязанностей должностными лицами Центра безопасности дорожного движения».
ИСТОЧНИК KP.RU