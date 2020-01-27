В Нижегородской области незаконно ставили камеры видеофиксации нарушений ПДД

27 Янв. 2020 2020-01-27T10:53:21+03:00

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Житель Дзержинска обратился в местную прокуратуру с сообщением о нарушении закона при размещении камер фиксации нарушений правил дорожного движения. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуру.

По данным источника, была проведена проверка, которая действительно обнаружила ряд нарушений. Госконтракт на данную услугу на территории области заключен с ООО «ПЛАТФОРМА СОФТ». Проверка выявила, что подрядчик не предупреждал о наличии камер информационными щитами, более того, сам комплекс видеофиксации располагался вне зоны видимости – за дорожным отбойником, что тоже является нарушением условий контракта.

Прокурор города вынес представление об устранении нарушений, которые, как сообщает пресс-служба, «являются недопустимыми» и стали возможными из-за «ненадлежащего исполнения своих обязанностей должностными лицами Центра безопасности дорожного движения».

ИСТОЧНИК KP.RU