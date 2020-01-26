2020-01-26T12:27:47+03:00
Общество

Дни открытых дверей для граждан старше 50 лет состоятся в центрах занятости в Нижегородской области

Мероприятия будут проводиться в нескольких районах
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Дни открытых дверей для граждан в возрасте 50 лет и старше состоятся в центрах занятости населения в нескольких районах Нижегородской области. Об этом со ссылкой на региональное управление по труду и занятости населения сообщает пресс-служба областного правительства.

Согласно информации, мероприятия будут проводиться в Воскресенском, Лысковском, Починковском и Сосновском районах, а также в Сормовском районе Нижнего Новгорода и в городе Первомайске. Специалисты центров занятости окажут помощь гражданам пенсионного и предпенсионного возраста в определении путей возможного трудоустройства, познакомят с основными этапами поиска работы и с возможными видами профессиональной деятельности, а также расскажут о возможности пройти профессиональное обучение в рамках нацпроекта «Демография».

Напомним, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин ранее сообщал, что в 2019 году 2638 нижегородцев предпенсионного возраста прошли профессиональную переподготовку и повысили свою квалификацию. На эти цели было потрачено 80,3 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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