Нижегородский Гостехнадзор проведет рейд в Сергачском районе

26 Янв. 2020 2020-01-26T09:28:42+03:00

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Инспекторы нижегородского Гостехнадзора и инспекторы ГИБДД проведут в Сергачском районе совместный рейдовый осмотр самоходной техники: тракторов, дорожно-строительных и прочих машин, а также прицепов к ним. Рейд состоится в среду, 29 января 2020 года на территории Лопатинского сельсовета. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

В состав Лопатинского сельсовета входят десять населенных пунктов, в которых зарегистрировано три десятка самоходных машин и прицепов к ним. 23 из них принадлежат физическим лицам. Кроме того, 120 жителей имеют действующие удостоверения тракториста-машиниста.

Задача рейда заключается в том, чтобы предупреждать, выявлять и пресекать нарушения обязательных требований законодательства в области обеспечения безопасной эксплуатации самоходных машин, а также прочих видов техники на территории Нижегородской области.

ИСТОЧНИК KP.RU