В Нижегородской области улучшат жилищные условия студентов

25 Янв. 2020 2020-01-25T15:55:19+03:00

Об этом стало известно на встрече губернатора с ректорами ведущих вузов

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В Нижегородской области планируется улучшить жилищные условия студентов. Об этом стало известно на совещании губернатора Нижегородской области Глеба Никитина с ректорами ведущих вузов города.

- Нижегородская область была и остаётся одним из ведущих российских промышленных и научных центров. Нужно, чтобы так было и впредь, - уверен Глеб Никитин. - Все вы знаете, что Нижегородской области удалось получить статус одного из пяти пилотных регионов, где в рамках национального проекта «Наука» создан научно-образовательный центр мирового уровня. Благодаря ему уже в прошлом году мы смогли реализовать ряд масштабных проектов и получить неплохие результаты.

В свою очередь, ректоры нижегородских вузов также поделились своими идеями. К примеру, руководство ПИМУ заговорило о создании межвузовского кампуса.

- Мы нуждаемся в едином межвузовском кампусе. Это позволило бы полноценно проходить обучение студентам из районов области, а иностранным студентам жить и учиться в регионе в комфортных условиях, - рассказал ректор ПИМУ Николай Карякин. - На данный момент жилищный фактор – единственное препятствие для нас при расширении набора.

ИСТОЧНИК KP.RU