2020-01-25T15:29:36+03:00
Общество

В Нижегородской области скончался президент регионального Союза конькобежного спорта Юрий Круглов

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин выразил свои соболезнования родным и близким спортсмена
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
Поделиться:
Изменить размер текста:

Президент Союза конькобежного спорта Нижегородской области Юрий Круглов умер на 75-м году жизни. Свои соболезнования родным и близким спортсмена выразил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

- Юрий Петрович Круглов отдал большую часть своей жизни спорту и его развитию. Нижегородская область понесла тяжелую утрату, - уверен Глеб Никитин. - Его профессиональный путь будет служить примером для молодых спортсменов.

В числе наград Юрия Круглова значатся медали «За трудовую доблесть», «Почётный динамовец» и знаки «Благодарность от главы города», «За преданность спорту» от министерства спорта и молодёжной политики Нижегородской области.

Напомним, Юрий Круглов родился 15 октября 1945 года. С 1964 года проходил службу в Советской Армии (ЦСКА, Москва). Во время службы получил титул чемпиона Московского Военного Округа, потом вошёл в число призёров на первенстве Вооруженных Сил в Перми. В 1976 году назначен на должность старшего тренера СДЮСШОР «Динамо». Будучи тренером, подготовил около 20 мастеров спорта и мастеров спорта международного класса.

Прощание со спортсменом состоится 26 января с 10:30 до 12:00 в спортивном корпусе ГБПОУ НОУОР имени В.С. Тишина по адресу улица Ванеева, 110Б.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В России будет создан цифровой банк данных «Лица Победы»
В Нижегородской области улучшат жилищные условия студентов
В Нижегородской области скончался президент регионального Союза конькобежного спорта Юрий Круглов
За движением автобусов А-58 можно следить в интернете
Куриные яйца, свежая рыба и капуста подешевели в Нижегородской области
«Нижегородский водоканал»: «Новых отключений воды в Автозаводском районе не будет»
Транспортную развязку на улице Циолковского построят в 2022 году
Глеб Никитин напомнил о персональной ответственности глав муниципалитетов за уборку улиц
Нижегородское "Торпедо" принимает грозного соперника
В Нижегородском университете им. Лобачевского презентуют профессии будущего
БК «Нижний Новгород» принимает чемпионов на домашней площадке
Нижегородского полицейского обвиняют в коррупции
В Нижегородской области из оборота изъяли почти 5,5 тысяч игрушек
В Нижегородской области сотрудника ДПС будут судить за взятку в 1000 рублей
На развитие экспорта АПК Нижегородская область планирует привлечь полмиллиарда рублей
Нижегородскую усадьбу Кабачинского выставили на продажу
В выходные в Нижнем Новгороде будет ограничено движение транспорта
Нижегородская область планирует принять участие в закупке нового транспорта
Пожилого мужчину с острым инфарктом миокарда экстренно эвакуировали спецбортом в Нижний Новгород
Нижегородский водоканал пересчитает стоимость воды для жителей Автозаводского района
Нижегородские родители могут записать ребенка в школу с 1 января
Нижегородские погорельцы начали заселяться в маневренный фонд
Пункт обслуживания «Ситикард» на площади Минина закрылся
В выходные в Нижнем Новгороде ожидаются снег и сильный ветер