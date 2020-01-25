В Нижегородской области скончался президент регионального Союза конькобежного спорта Юрий Круглов

25 Янв. 2020 2020-01-25T15:29:36+03:00

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Президент Союза конькобежного спорта Нижегородской области Юрий Круглов умер на 75-м году жизни. Свои соболезнования родным и близким спортсмена выразил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

- Юрий Петрович Круглов отдал большую часть своей жизни спорту и его развитию. Нижегородская область понесла тяжелую утрату, - уверен Глеб Никитин. - Его профессиональный путь будет служить примером для молодых спортсменов.

В числе наград Юрия Круглова значатся медали «За трудовую доблесть», «Почётный динамовец» и знаки «Благодарность от главы города», «За преданность спорту» от министерства спорта и молодёжной политики Нижегородской области.

Напомним, Юрий Круглов родился 15 октября 1945 года. С 1964 года проходил службу в Советской Армии (ЦСКА, Москва). Во время службы получил титул чемпиона Московского Военного Округа, потом вошёл в число призёров на первенстве Вооруженных Сил в Перми. В 1976 году назначен на должность старшего тренера СДЮСШОР «Динамо». Будучи тренером, подготовил около 20 мастеров спорта и мастеров спорта международного класса.

Прощание со спортсменом состоится 26 января с 10:30 до 12:00 в спортивном корпусе ГБПОУ НОУОР имени В.С. Тишина по адресу улица Ванеева, 110Б.

ИСТОЧНИК KP.RU