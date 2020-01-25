Транспортную развязку на улице Циолковского построят в 2022 году
Принято решение о выделении участка площадью 103 га под строительство транспортной развязки на улице Циолковского в Нижнем Новгороде. Это решение было принято на заседании совета по земельным и имущественным отношениям при правительстве Нижегородской области.
- Сегодня социально насыщенная повестка, - отметил министр имущественных и земельных отношений Нижегородской области Сергей Баринов. - Крайне важный вопрос – строительство транспортной развязки на Циолковского, который не решался несколько десятков лет. Передача участков ГУАД позволит в кратчайшие сроки приступить к реализации проекта.
Общий объем инвестиций в этот проект должен составить 3,8 миллиарда рублей. При этом проект должен быть реализован за 32 месяца, то есть уже в 2022 году.
Напомним, ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин обещал, что региональное правительство продолжит лоббирование интересов области по вопросам реализации проектов транспортной инфраструктуры.
- Это и обход Балахны, и строительство развязки на Циолковского, и ряд других важных для Нижегородской области объектов, - отмечал тогда губернатор.
ИСТОЧНИК KP.RU