Транспортную развязку на улице Циолковского построят в 2022 году

25 Янв. 2020 2020-01-25T10:20:35+03:00

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Принято решение о выделении участка площадью 103 га под строительство транспортной развязки на улице Циолковского в Нижнем Новгороде. Это решение было принято на заседании совета по земельным и имущественным отношениям при правительстве Нижегородской области.

- Сегодня социально насыщенная повестка, - отметил министр имущественных и земельных отношений Нижегородской области Сергей Баринов. - Крайне важный вопрос – строительство транспортной развязки на Циолковского, который не решался несколько десятков лет. Передача участков ГУАД позволит в кратчайшие сроки приступить к реализации проекта.

Общий объем инвестиций в этот проект должен составить 3,8 миллиарда рублей. При этом проект должен быть реализован за 32 месяца, то есть уже в 2022 году.

Напомним, ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин обещал, что региональное правительство продолжит лоббирование интересов области по вопросам реализации проектов транспортной инфраструктуры.

- Это и обход Балахны, и строительство развязки на Циолковского, и ряд других важных для Нижегородской области объектов, - отмечал тогда губернатор.

ИСТОЧНИК KP.RU