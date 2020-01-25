2020-01-25T10:20:35+03:00
Общество

Транспортную развязку на улице Циолковского построят в 2022 году

Общий объем инвестиций в этот проект составит 3,8 миллиарда рублей
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
Поделиться:
Изменить размер текста:

Принято решение о выделении участка площадью 103 га под строительство транспортной развязки на улице Циолковского в Нижнем Новгороде. Это решение было принято на заседании совета по земельным и имущественным отношениям при правительстве Нижегородской области.

- Сегодня социально насыщенная повестка, - отметил министр имущественных и земельных отношений Нижегородской области Сергей Баринов. - Крайне важный вопрос – строительство транспортной развязки на Циолковского, который не решался несколько десятков лет. Передача участков ГУАД позволит в кратчайшие сроки приступить к реализации проекта.

Общий объем инвестиций в этот проект должен составить 3,8 миллиарда рублей. При этом проект должен быть реализован за 32 месяца, то есть уже в 2022 году.

Напомним, ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин обещал, что региональное правительство продолжит лоббирование интересов области по вопросам реализации проектов транспортной инфраструктуры.

- Это и обход Балахны, и строительство развязки на Циолковского, и ряд других важных для Нижегородской области объектов, - отмечал тогда губернатор.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Куриные яйца, свежая рыба и капуста подешевели в Нижегородской области
«Нижегородский водоканал»: «Новых отключений воды в Автозаводском районе не будет»
Транспортную развязку на улице Циолковского построят в 2022 году
Глеб Никитин напомнил о персональной ответственности глав муниципалитетов за уборку улиц
Нижегородское "Торпедо" принимает грозного соперника
В Нижегородском университете им. Лобачевского презентуют профессии будущего
БК «Нижний Новгород» принимает чемпионов на домашней площадке
Нижегородского полицейского обвиняют в коррупции
В Нижегородской области из оборота изъяли почти 5,5 тысяч игрушек
В Нижегородской области сотрудника ДПС будут судить за взятку в 1000 рублей
На развитие экспорта АПК Нижегородская область планирует привлечь полмиллиарда рублей
Нижегородскую усадьбу Кабачинского выставили на продажу
В выходные в Нижнем Новгороде будет ограничено движение транспорта
Нижегородская область планирует принять участие в закупке нового транспорта
Пожилого мужчину с острым инфарктом миокарда экстренно эвакуировали спецбортом в Нижний Новгород
Нижегородский водоканал пересчитает стоимость воды для жителей Автозаводского района
Нижегородские родители могут записать ребенка в школу с 1 января
Нижегородские погорельцы начали заселяться в маневренный фонд
Пункт обслуживания «Ситикард» на площади Минина закрылся
В выходные в Нижнем Новгороде ожидаются снег и сильный ветер