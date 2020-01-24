2020-01-24T15:51:29+03:00
Общество

Нижегородского полицейского обвиняют в коррупции

Подозреваемый получил взятку в 100 тысяч рублей
Елена ЛАЗАРЕВА
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Следственный отдел по Ленинскому району возбудил уголовное дело по статье 290 УК РФ (получение взятки). В коррупции обвиняется оперуполномоченный отделения №1 отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Нижнему Новгороду. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Нижегородской области.

По версии следствия, «борец со взятками» два дня назад получил 100 тысяч рублей. Передача денег состоялась на остановке «Гостиница Заречная» в Ленинском районе, и это был первый «транш» - стороны договорились о сумме в два раза больше. За 200 тысяч рублей подозреваемый пообещал не привлекать гражданина к ответственности за правонарушение в сфере экономической деятельности.

Остановили горе-борца с коррупцией его же коллеги из ОРЧ (СБ) ГУ МВД России по Нижегородской На данный момент подозреваемому предъявляется обвинение и в ближайшее время будет избрана мера пресечения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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