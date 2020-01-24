2020-01-24T15:42:02+03:00
Общество

В Нижегородской области из оборота изъяли почти 5,5 тысяч игрушек

Четверть проверенных экспертами детских товаров не соответствуют санитарным требованиям
Елена ЛАЗАРЕВА
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Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области подвело итоги года по проведенным проверкам детских товаров.

Проверки прошли более чем на ста объектах, торгующих товарами детского ассортимента – игрушками, одеждой и обувью. По итогам проверок было проведено более четырехсот исследований игрушек и детских товаров. 76% товаров не прошли проверку по маркировке. Почти половина «отбракованных» товаров прибыли из-за рубежа, и по большей части из Китая.

Четверть детских товаров не соответствуют нормативам по тем или иным характеристикам – органолептическим, токсикологическим, санитарно-гигиеническим и т.д.

Из оборота контролирующие органы изъяли почти 5,5 тысяч игрушек, более 2 тысяч пар обуви и почти 2,5 тысячи других товаров для детей.

Специалисты напоминают – обо всех фактах жители региона могут сообщать в Управление Роспотребнадзора по месту жительства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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