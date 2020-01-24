В Нижегородской области из оборота изъяли почти 5,5 тысяч игрушек
Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области подвело итоги года по проведенным проверкам детских товаров.
Проверки прошли более чем на ста объектах, торгующих товарами детского ассортимента – игрушками, одеждой и обувью. По итогам проверок было проведено более четырехсот исследований игрушек и детских товаров. 76% товаров не прошли проверку по маркировке. Почти половина «отбракованных» товаров прибыли из-за рубежа, и по большей части из Китая.
Четверть детских товаров не соответствуют нормативам по тем или иным характеристикам – органолептическим, токсикологическим, санитарно-гигиеническим и т.д.
Из оборота контролирующие органы изъяли почти 5,5 тысяч игрушек, более 2 тысяч пар обуви и почти 2,5 тысячи других товаров для детей.
Специалисты напоминают – обо всех фактах жители региона могут сообщать в Управление Роспотребнадзора по месту жительства.
ИСТОЧНИК KP.RU