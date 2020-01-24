Пожилого мужчину с острым инфарктом миокарда экстренно эвакуировали спецбортом в Нижний Новгород

24 Янв. 2020 2020-01-24T12:38:37+03:00

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Пожилого жителя Уреня экстренно доставили в областную клиническую больницу имени Семашко минувшей ночью. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, у мужчины диагностирован острый инфаркт миокарда.

Сейчас он проходит лечение в Нижнем Новгороде и находится под наблюдением специалистов. Как подчеркнул и.о. главного врача Нижегородского территориального центра медицины катастроф Михаил Созонов, санитарно-авиационная эвакуация пациента осуществлялась бригадой анестезиологии-реанимации центра в составе врача анестезиолога-реаниматолога и медбрата-анестезиста.

Вертолет вылетел за пенсионером накануне вечером.

Напомним, в прошлом году санитарной авиацией было совершено 345 вылетов. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подчеркнул, что с 2020 года в регионе запустят единый диспетчерский центр скорой помощи. Развитие этого направления медицинской помощи - важнейшая составляющая национального проекта «Здравоохранение».

ИСТОЧНИК KP.RU