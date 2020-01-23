2020-01-23T17:05:22+03:00
Общество

Мясной цех в жилом доме на улице Станиславского оштрафован за антисанитарию

Елена КАРАЛ
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Цех по переработке мяса в жилом доме на Станиславского,30 ФОТО:Надежды АнтошинойЦех по переработке мяса в жилом доме на Станиславского,30 ФОТО:Надежды Антошиной
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Мясной цех, расположенный в жилом доме на улице Станиславского,30 в Нижнем Новгороде, оштрафован за антисанитарию. Об этом «Комсомолке» сообщили в городской администрации.

Согласно данным Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области, 10 января ведомство получило копию постановления Канавинского районного суда в отношении ИП Антошина А.А. Согласно документу, суд признал предпринимателя виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 6.4 КОАП. В числе прочего, она предполагает нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых и общественных помещений зданий. Предпринимателю назначен штраф.

В администрации также сообщили, что деятельность ИП проверяет Государственная жилищная инспекция.

Напомним, впервые проблема жителей была озвучена в декабре прошлого года в ходе встречи мэра Нижнего Новгорода Владимира Панова с жителями Сормовского района. Жители пожаловались на шум от холодильников и оборудование, запах крови, останки крупного рогатого скота в мусорных контейнерах рядом с домом и мышей в квартирах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Мясной цех в жилом доме на улице Станиславского оштрафован за антисанитарию
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