2020-01-23T16:48:02+03:00
Общество

Расширить ботанический сад и восстановить дендрарий и аллеи планируется в нижегородском парке «Приокский»

К юбилею Нижнего Новгорода работы будут завершены
Елена ЛАЗАРЕВА
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Закончились публичные слушания, прошедшие в администрации Приокского района. Их итогом стал полномасштабный проект благоустройства парка и прилегающих территорий. К окончанию работ, которое планируется в 2021 году, будут высажены около 2 000 деревьев, 52 000 различных кустарников, завершатся восстановительные работы в дендрарии, сообщает руководитель проектного отдела АО «Группа ЕКС» Анастасия Стрелец.

Проектировщики сообщают о создании новой дорожно-тропиночной сети, ремонте и подсветке лестниц, а также всего освещения, установке малых скульптурных форм.

Отдельный комплекс работ запланирован в памятнике природы «Урочище Слуды» - здесь уберут сухостой, снесут аварийные деревья.

В рамках проекта предусматривается установка нового павильона для горнолыжной школы. Будет отремонтирована лестница, которая проходит вдоль канатно-буксировочной дороги, и подъемник. Кроме того, для групп с ограниченными возможностями населения оборудуют отдельные дорожки с остановками для передвижения на электромобилях

ИСТОЧНИК KP.RU

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