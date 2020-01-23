2020-01-23T16:20:28+03:00
Общество

Нижегородская область примет участие в конкурсе «Малые города и исторические поселения»

Губернатор Глеб Никитин возглавил межведомственную комиссию по отбору проектов
Елена ЛАЗАРЕВА
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По итогам заседания межведомственной комиссии, которое состоялось вчера, было отобрано 9 заявок для участия в конкурсе. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

«Предыдущие годы показали, что эта работа приводит к хорошим результатам. Самое главное, мы видим, что у наших муниципальных образований есть интерес и желание участвовать в развитии своих территорий, есть свежие идеи по созданию действительно комфортных новых общественных пространств», - подчеркнул губернатор.

На конкурс номинированы работы городов Шахунья, Лукоянов, Княгинино, Городец, Заволжье и Сергач, Выкса, Павлов и Бор.

Нужно отметить, что Выкса уже второй раз участвует в федеральном конкурсе. В этом году выксунцы представили проект благоустройства парка «Баташев».В рамках проекта планируется восстановление исторического центра Выксы, развитие промышленного туризма области.

В случае победы на реализацию проекта муниципалитет получает грант в размере до ста миллионов рублей. Конкретная сумма будет зависеть от численности города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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