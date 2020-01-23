«Это большой успех»: Асхат Каюмов - о решении Глеба Никитина по сохранению Волжской поймы

23 Янв. 2020 2020-01-23T15:36:26+03:00

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Руководитель экоцентра «Дронт» Асхат Каюмов прокомментировал изменения в генплане Нижнего Новгорода, утвержденные губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным о закреплении перевода 100 га близ Копосовской дубравы в земли рекреационного назначения.

«Это большой успех. Конечно, мы поддерживаем эти изменения, мы выступали за них. Сохранение Волжской поймы имеет важное значение для экологии. Нижегородская область являемся регионом, ответственным за внешние поймы. Нигде, кроме как в нашем регионе, волжских пойм не осталось. Если территория защищена от хозяйственного освоения, то она выполняет свою рекреационную, эколого-оздоравливающую функцию: там по-настоящему чистый воздух. Там можно ходить, любоваться природой, заниматься спортом. Мы будем предлагать взять Волжскую пойму под охрану, чтобы в дальнейшем защитить от возможных экспансий. Но то, что она будет работать на город – бесспорно уже сейчас», - подчеркнул Асхат Каюмов.

ИСТОЧНИК KP.RU