2020-01-23T14:42:00+03:00
Общество

Власти Нижегородской области планируют переехать из Кремля к 2025 году

Здания, в которых сейчас размещается правительство, передадут музеям
Елена ЛАЗАРЕВА
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Нижегородские органы власти планируют переехать из Кремля к 2025 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя губернатора Нижегородской области Андрея Бетина.

По данным источника, в зданиях, которые сейчас заняты органами власти, планируется разместить музеи, открытые для посещения граждан. Таким образом, Кремль должен стать популярным местом среди горожан и туристов.

Напомним, первым с предложением освободить Кремль выступил вице-премьер Виталий Мутко. Идея нашла поддержку у губернатора региона Глеба Никитина, о возможном «переселении» он неофициально говорил во время проведения Восточного экономического форума.

Напомним, на данный момент на территории Нижегородского Кремля работают правительство региона, ЗС НО, администрация и Городская дума областного центра, а также полпредство, избирком и управление федерального казначейства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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