Власти Нижегородской области планируют переехать из Кремля к 2025 году
Нижегородские органы власти планируют переехать из Кремля к 2025 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя губернатора Нижегородской области Андрея Бетина.
По данным источника, в зданиях, которые сейчас заняты органами власти, планируется разместить музеи, открытые для посещения граждан. Таким образом, Кремль должен стать популярным местом среди горожан и туристов.
Напомним, первым с предложением освободить Кремль выступил вице-премьер Виталий Мутко. Идея нашла поддержку у губернатора региона Глеба Никитина, о возможном «переселении» он неофициально говорил во время проведения Восточного экономического форума.
Напомним, на данный момент на территории Нижегородского Кремля работают правительство региона, ЗС НО, администрация и Городская дума областного центра, а также полпредство, избирком и управление федерального казначейства.
ИСТОЧНИК KP.RU