Депутаты Городской думы Нижнего Новгорода проверят расход реагентов

22 Янв. 2020 2020-01-22T10:50:10+03:00

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Руководитель департамента дорожного хозяйства Александр Герасименко сообщил, что за зимний сезон на дороги города уже высыпано без малого 35 тысяч тонн пескосоляной смеси от гололеда, и вылито почти полторы тонны реагентов. При этом за прошлую зиму, которая была гораздо более холодной и снежной, эти цифры составили 68,6 и 1,6 тысяч тонн соответственно.

К слову, реагенты, которые применяются вместо пескосоляной смеси, достаточно дорогие, и поэтому используются редко. Например, депутаты не увидели их даже в новогоднюю ночь на центральной площади города, где проходили основные гуляния.

Поэтому парламентариев такие цифры отчета удивили, и на комиссии гордумы по экологии они приняли решение проверить улицы, на которых по отчету администрации использовались реагенты. Проверку депутаты проведут совместно с представителями природоохранной прокуратуры и контрольно-счетной палаты. Депутаты хотят проверить не только использование дорогостоящих реагентов, но и их наличие на складах.

Результаты могут быть оглашены примерно через две недели.

ИСТОЧНИК KP.RU