Депутаты Городской думы Нижнего Новгорода проверят расход реагентов
Руководитель департамента дорожного хозяйства Александр Герасименко сообщил, что за зимний сезон на дороги города уже высыпано без малого 35 тысяч тонн пескосоляной смеси от гололеда, и вылито почти полторы тонны реагентов. При этом за прошлую зиму, которая была гораздо более холодной и снежной, эти цифры составили 68,6 и 1,6 тысяч тонн соответственно.
К слову, реагенты, которые применяются вместо пескосоляной смеси, достаточно дорогие, и поэтому используются редко. Например, депутаты не увидели их даже в новогоднюю ночь на центральной площади города, где проходили основные гуляния.
Поэтому парламентариев такие цифры отчета удивили, и на комиссии гордумы по экологии они приняли решение проверить улицы, на которых по отчету администрации использовались реагенты. Проверку депутаты проведут совместно с представителями природоохранной прокуратуры и контрольно-счетной палаты. Депутаты хотят проверить не только использование дорогостоящих реагентов, но и их наличие на складах.
Результаты могут быть оглашены примерно через две недели.
ИСТОЧНИК KP.RU