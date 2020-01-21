Лыжный забег в купальниках пройдет в Нижнем Новгороде
26 января в Автозаводском парке пройдут мероприятия, приуроченные сразу к трем праздникам - Дню Татьяны, Дню студента и Дню русского пельменя. В числе прочих мероприятий планируется лыжный забег в купальниках. Впрочем, учитывая реалии нынешней зимы, сделана оговорка – бежать можно на лыжах или просто трусцой.
Кроме того, состоятся соревнования по перетягиванию каната и зимнему футболу, а на первом парковом пройдет заплыв «моржей».
«Моржи», кстати, смогут отметить День русского пельменя и поесть горячие пельмешки не вылезая из проруби.
По окончанию мероприятия участников и гостей ждет чаепитие с пирогами.
Акция закаливания организована администрацией Автозаводского района, МП «Автозаводский парк» и региональной общественной организацией «Федерация закаливания и спортивного зимнего плавания Нижегородской области».
ИСТОЧНИК KP.RU