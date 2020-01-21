Лыжный забег в купальниках пройдет в Нижнем Новгороде

21 Янв. 2020 2020-01-21T14:56:21+03:00

Автозаводский район планирует отметить сразу три праздника в один день

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26 января в Автозаводском парке пройдут мероприятия, приуроченные сразу к трем праздникам - Дню Татьяны, Дню студента и Дню русского пельменя. В числе прочих мероприятий планируется лыжный забег в купальниках. Впрочем, учитывая реалии нынешней зимы, сделана оговорка – бежать можно на лыжах или просто трусцой.

Кроме того, состоятся соревнования по перетягиванию каната и зимнему футболу, а на первом парковом пройдет заплыв «моржей».

«Моржи», кстати, смогут отметить День русского пельменя и поесть горячие пельмешки не вылезая из проруби.

По окончанию мероприятия участников и гостей ждет чаепитие с пирогами.

Акция закаливания организована администрацией Автозаводского района, МП «Автозаводский парк» и региональной общественной организацией «Федерация закаливания и спортивного зимнего плавания Нижегородской области».

ИСТОЧНИК KP.RU