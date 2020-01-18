2020-01-18T15:36:45+03:00
Спорт

Первенство России по фехтованию среди юниоров пройдет в Арзамасе

Состязания запланированы на конец января
Валерия ГРОМОВА
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С 22 по 28 января 2020 года в Арзамасе (Нижегородская область) пройдет первенство России по фехтованию. Как сообщает пресс-служба министерства спорта, в состязаниях будут участвовать юниоры и юниорки в возрасте до 21 года.

В ходе мероприятия специалисты смогут выявить сильнейших спортсменов, чтобы сформировать список кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации.

Соревнования будут проходить по следующим дисциплинам: шпага, рапира и сабля. Каждый из них - и в личном и в командном варианте.

Торжественная церемония открытия состоится 22 января в 18:00 по адресу: Арзамас, микрорайон Дубки, 3-ий спортивный переулок, дом №1 - ФОК “Звездный”. Вход для всех зрителей свободный.

Ранее сообщалось, что 15 января баскетбольный клуб «Нижний Новгород» в домашнем матче обыграл греческий клуб «Перистери». Встреча 11-го раунда групповой стадии Лиги Чемпионов завершилась со счетом 82:76.

ИСТОЧНИК KP.RU

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