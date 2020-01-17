В нижегородском зоопарке продолжается новогодний бэби-бум

17 Янв. 2020 2020-01-17T12:50:02+03:00

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14 и 15 января случилось пополнение в семействе патагонских мар, сообщает пресс-служба зоопарка «Лимпопо». Два малыша мар уже довольно самостоятельны и любопытны – не только бегают по вольеру, но и интересуются «взрослыми» кормами – овощами, зерновыми смесями.

Патагонские мары живут в утепленных вольерах секции «Приматы», и внешне напоминают зайцев. Кроме того, их поведение тоже походит на заячье – они предпочитают жить большими стаями, трусоваты и в любой непонятной ситуации бросаются в бега или сбиваются в кучку.

Именно сходство с «длинноухими» долгое время не позволяло отнести мар к какому-либо семейству. Сначала они носили название «патагонский заяц», но генетические исследования позволили поставить точку в этом вопросе - мара относится к семейству свинковых, а их ближайшие родственники – капибары и морские свинки. От своих ближайших сородичей мары взяли расцветку и форму мордочки.

ИСТОЧНИК KP.RU