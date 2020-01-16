2020-01-16T17:02:53+03:00
Общество

Нижегородский аквапарк подорожал до 5 миллиардов рублей

В 2014 году работы оценивались в 4 миллиарда рублей
Елена ЛАЗАРЕВА
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Объем инвестиций, необходимый для строительства многофункционального комплекса с аквапарком, составляет 5 миллиардов рублей. Об этом сообщили в министерстве экономического развития и инвестиций Нижегородской области со ссылкой на информацию от ООО «Акватория развлечений».

Ранее объем инвестиций был на четверть меньше – 4 миллиарда рублей. Именно такая сумма была озвучена, когда концепция строительства комплекса с аквапарком была одобрена градостроительным советом Нижегородской области в 2014 году. Первоначально планировалось ввести объект в эксплуатацию в 2019 году, теперь сроки сдвинулись на сентябрь 2020 года. На данный момент к комплексу подведены инженерные сети, полностью возведены строительные конструкции. На данный момент идет монтаж инженерного оборудования, ведутся работы по благоустройству, отделка. В целом готовность объекта составляет 60%.

Напомним, кроме аквапарка в комплексе планируется разместить термальный блок разными видами бань и саун, фитнес-зону, торговую зону и парковку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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