На создание нижегородских фермерских хозяйств будет направлено более 50 млн рублей

16 Янв. 2020 2020-01-16T16:52:04+03:00

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В текущем году на создание новых фермерских хозяйств в Нижегородской области планируется направить 55,5 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

«Гранты начинающим фермерам выделяются с 2012 года. За это время денежные средства были выделены более чем 200 фермерам, были реализованы проекты развития 132 семейных животноводческих ферм и 5 потребительских кооперативов. Гранты доказали свою эффективность - в регионе открылись новые хозяйства в сфере животноводства, растениеводства, переработки сельхозпродукции. Кроме того, в отрасли создано порядка 700 новых рабочих мест», - отметил глава региона Глеб Никитин.

Губернатор подчеркнул, что средства будут выделены в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». В частности, 53,3 млн рублей будет направлено из федерального бюджета и 2,2 млн рублей – из областного бюджета.

Грант «Агростартап» можно получить на условиях софинансирования, господдержка не должна превышать 90% от стоимости создания и развития хозяйства. Более подробная информация об условиях выдачи грантов представлена на сайте регионального Минсельхоза.

ИСТОЧНИК KP.RU