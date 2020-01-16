«Нижний Новгород» обыграл греческий «Перистери» в матче Лиги Чемпионов

16 Янв. 2020 2020-01-16T15:20:40+03:00

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Вчера баскетбольный клуб «Нижний Новгород» в домашнем матче обыграл греческий клуб «Перистери». Встреча 11-го раунда групповой стадии Лиги Чемпионов завершилась со счетом 82:76.

Нижегородцам не без труда, но удавалось сохранять преимущество над греческим клубом в первых двух четвертях матча, а к завершению первой половины игры даже организовать небольшое преимущество в 7 очков — 45:38. Но после перерыва греческий клуб будто подменили — баскетболисты не только отыграли 15-очковое отставание, но и вышли вперед.

«Нижний Новгород» в очередной раз обеспечил своим болельщикам нервную, но яркую и эмоционально-напряженную концовку игры. Игры, в которой обе команды имеют равные шансы на победу. К счастью, сильнее в этой борьбе оказался «Нижний Новгород».

Победа приблизила «Нижний Новгород» к выходу в плей-офф Лиги Чемпионов. Нижегородскому клубу необходимо выиграть одну игру из оставшихся трех, чтобы гарантированно пройти в следующий этап турнира.

ИСТОЧНИК KP.RU