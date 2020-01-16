2020-01-16T08:49:33+03:00
Общество

В Нижнем Новгороде ожидается сильный ветер

Порывы ветра во второй половине дня - до 14 метров в секунду
Елена ЛАЗАРЕВА
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По данным Гидрометеоцентра, сегодня в Нижнем Новгороде ожидается пасмурная и облачная погода, вечером возможны небольшие осадки.

Температура воздуха в течение дня от +1 до +3 градусов. К ночи +2 градуса, после 18.00 ожидается небольшой дождь.

Скорость ветра - от 7 метров в секунду, возможны порывы до 13-14 метров в секунду.

Атмосферное давление в течение дня стабильно - 751-752 мм ртутного столба. Относительная влажность также без колебаний - 89%.

Не по-зимнему теплая погода сохранится и завтра, температура будет держаться на уровне от 0 до +2 градусов, осадков не ожидается. В середине дня прогнозируются даже небольшие прояснения и солнце. К 9 часам утра стихнет ветер - до 6-7 метров в секунду.

Также Нижегородцев ожидает теплая суббота, небольшой мороз до -4 градусов придет в регион только к воскресенью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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