В Нижнем Новгороде ожидается сильный ветер
По данным Гидрометеоцентра, сегодня в Нижнем Новгороде ожидается пасмурная и облачная погода, вечером возможны небольшие осадки.
Температура воздуха в течение дня от +1 до +3 градусов. К ночи +2 градуса, после 18.00 ожидается небольшой дождь.
Скорость ветра - от 7 метров в секунду, возможны порывы до 13-14 метров в секунду.
Атмосферное давление в течение дня стабильно - 751-752 мм ртутного столба. Относительная влажность также без колебаний - 89%.
Не по-зимнему теплая погода сохранится и завтра, температура будет держаться на уровне от 0 до +2 градусов, осадков не ожидается. В середине дня прогнозируются даже небольшие прояснения и солнце. К 9 часам утра стихнет ветер - до 6-7 метров в секунду.
Также Нижегородцев ожидает теплая суббота, небольшой мороз до -4 градусов придет в регион только к воскресенью.
ИСТОЧНИК KP.RU