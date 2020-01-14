2020-01-14T17:12:12+03:00
Общество

Руководителем Нижегородского онкодиспансера назначен Сергей Гамаюнов

К исполнению обязанностей он приступил с сегодняшнего дня
Елена ЛАЗАРЕВА
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Главным врачом «Нижегородского областного клинического онкологического диспансера» назначен Сергей Викторович Гамаюнов. Соответствующее распоряжение подписано министром здравоохранения Нижегородской области Александром Смирновым, сообщает пресс-служба областного правительства.

Сергей Гамаюнов в последнее время работал заведующим отделением лучевых и хирургических методов лечения заболеваний торакальной области. С 2015 года выполнял руководящие функции — на должности заместителя главного врача по вопросам хирургической помощи Республиканского клинического онкологического диспансера Чувашской Республики.

Сергей Гамаюнов — кандидат медицинских наук, соавтор более 100 научных работ, патентов и методических рекомендаций, эксперт и координатор научных программ Евразийской федерации онкологии.

Напомним, в наступившем году на борьбу с онкологическими запланировано выделить более 6 миллиардов рублей, что на 2 млрд превышает показатель прошлого года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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