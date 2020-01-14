2020-01-14T15:14:55+03:00
Общество

Нижегородский врач Ольга Плаксина стала лидером голосования в номинации «Детский онколог»

Ольга Плаксина руководит отделением гематологии областной детской больницы
Елена ЛАЗАРЕВА
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Заведующая отделением гематологии ГБУЗ НО «Нижегородская областная детская клиническая больница» Ольга Плаксина стала лидером голосования в премии «Мы будем жить». Ольга Плаксина номинировалась на награду в номинации «Детский онколог».

За нижегородского врача проголосовали более 8,3 тысяч человек, голосование проводилось открыто на сайте https://www.ipu-onco.net. Награждение победителей состоится в начале февраля в Москве.

Ранее голосовать за нижегородского врача призвал губернатор области Глеб Никитин в своем Instagram-аккаунте (@gsnikitin). Глава региона заметил, что лично общался с Ольгой Ивановной Плаксиной и считает ее высококлассным, уникальным специалистом. «На ее счету 63 операции и 63 спасенные жизни! Она единственный специалист такого уровня в области», - отметил Глеб Никитин.

Напомним, премия «Мы будем жить» вручается Международным союзом помощи и поддержки пациентов в День всемирного дня борьбы против рака. Победителей премии определяет открытое голосование.

ИСТОЧНИК KP.RU

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