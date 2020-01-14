Дело директора нижегородского МИАЦ передано в Следственный комитет
Как сообщает источник в управлении ФСБ по Нижегородской области, дело в отношении директора информационно-аналитического центра регионального минздрава (МИАЦ) Максима Михеева передано на расследование в Следственный комитет.
Напомним, нижегородца Максима Михеева обвиняют в злоупотреблении служебными полномочиями (ч. 1 ст. 286 УК РФ). Являясь руководителем МИАЦ, Михеев отказался заключить контракт с ярославским ООО «Синто» на поставку компьютерного оборудования. Поводом для отказа послужило несоответствие товара требованиям договора.
ООО «Синто», впрочем, с доводами Михеева не согласилось и через арбитражный суд требует позволения исполнить контракт. Кроме того, ярославцы оспаривают результаты экспертизы. Арбитражный суд, впрочем, ходатайство по делу отклонил.
Сам Максим Михеев своей вины в случившемся не видит, и считает, что дело должно рассматриваться в арбитраже. Защита Михеева считает, что заведение уголовного дела — это ни что иное, как попытка силовыми методами решить экономический спор двух хозяйствующих субъектов.
В настоящее время в качестве меры пресечения для Максима Михеева избрана подписка о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU