Дело директора нижегородского МИАЦ передано в Следственный комитет

14 Янв. 2020 2020-01-14T11:32:25+03:00

По сообщению источника, передача связана с широким общественным резонансом и сложностью расследования

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Как сообщает источник в управлении ФСБ по Нижегородской области, дело в отношении директора информационно-аналитического центра регионального минздрава (МИАЦ) Максима Михеева передано на расследование в Следственный комитет.

Напомним, нижегородца Максима Михеева обвиняют в злоупотреблении служебными полномочиями (ч. 1 ст. 286 УК РФ). Являясь руководителем МИАЦ, Михеев отказался заключить контракт с ярославским ООО «Синто» на поставку компьютерного оборудования. Поводом для отказа послужило несоответствие товара требованиям договора.

ООО «Синто», впрочем, с доводами Михеева не согласилось и через арбитражный суд требует позволения исполнить контракт. Кроме того, ярославцы оспаривают результаты экспертизы. Арбитражный суд, впрочем, ходатайство по делу отклонил.

Сам Максим Михеев своей вины в случившемся не видит, и считает, что дело должно рассматриваться в арбитраже. Защита Михеева считает, что заведение уголовного дела — это ни что иное, как попытка силовыми методами решить экономический спор двух хозяйствующих субъектов.

В настоящее время в качестве меры пресечения для Максима Михеева избрана подписка о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU