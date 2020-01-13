Более 300 снегоуборочных машин работают на улицах Нижнего Новгорода

13 Янв. 2020 2020-01-13T11:53:52+03:00

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Минувшей ночью на приволжскую столицу обрушилась метель. Еще вечером 12 января МЧС предупредило о возникновении гололеда на дорогах. Как сообщили в пресс-службе администрации Нижнего Новгорода, за последние сутки на центральные улицы вышли около тысячи рабочих, а по данным на 11:00 13 января в уборке снега задействованы более 300 единиц спецтехники.

За несколько часов для предотвращения гололеда на дороги было высыпано более 1700 тонн песко-соляной смеси и 66 тонн химического реагента. В департаменте дорожного хозяйства отметили, что очистка улиц проводится в основном в утреннее и вечернее время, чтобы не создавать помех для движения. Поэтому рекомендовано не оставлять автомобили на проезжей части.

Напомним, утром 13 января Нижний Новгород сковали восьмибалльные пробки. На некоторых участках скорость движения автомобилей не превышала трех километров в час

ИСТОЧНИК KP.RU