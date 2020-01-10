2020-01-10T14:31:18+03:00
Общество

Более 1,3 млрд рублей будет направлено на благоустройство в Нижегородской области

На эти средства планируется преобразить 131 общественное пространство
Елена ЛАЗАРЕВА
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В этом году на благоустройство общественных территорий в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» планируется направить из федерального, областного и местного бюджетов 1 млрд 236 млн рублей.

Глава региона напомнил, что в рейтинговом голосовании, которое впервые проходило на сайте «Голос.За», приняло участие более 223 тысяч жителей нижегородской области. Общественные обсуждения в районах области еще идут, их участники обсуждают проекты будущего благоустройства.

«К просьбам, пожеланиям и требованиям жителей муниципалитетов необходимо относится очень внимательно, и брать их за основу при создании проектов благоустройства. Мы стараемся изменить окружающую среду именно для людей. И мы должны делать это вместе с людьми и при их активном участии», - подчеркнул Глеб Никитин.

Глава региона также обратил внимание, что в этом году начнутся работы по благоустройству 4 общественных пространств, победивших в 2019 году во Всероссийском конкурсе «Малые города и исторические поселения». Работы пройдут в Дзержинске, Богородске, Навашине и Урене. Общая сумма грантов – чуть менее 250 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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