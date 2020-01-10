Бывший тесть Николая Баскова хочет построить в Нижнем Новгороде медицинский центр

10 Янв. 2020 2020-01-10T14:04:14+03:00

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Борис Шпигель, основатель фармацевтического холдинга «БИОТЭК» и по совместительству бывший тесть Николая Баскова, собирается построить в Нижнем Новгороде медицинский центр. Согласно распоряжению главы города Владимира Панова, 27 января должны состояться публичные слушания по строительству этого учреждения.

В официальном документе говорится, что на предстоящем мероприятии будет проходить обсуждение проекта приказа департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области «О предоставлении ООО «БИОТЭК» разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу Нижний Новгород, Приокский район, на пересечении проспекта Гагарина и трассы Москва - Казань, съезд на Мызинский мост, кадастровый номер 52:18:0080145:162». Отмечается, что в медучреждении будет оказываться амбулаторно-поликлиническое обслуживание.

Жителей, которым интересен этот проект, приглашают прийти на слушания 27 января в 18.00. Они состоятся в актовом зале администрации Приокского района на проспекте Гагарина, 148.

ИСТОЧНИК KP.RU