В Нижегородской области состоится «Рождественская ярмарка-2020»
8 января 2020 года на территории Городецкого Феодоровского мужского монастыря откроется традиционная «Рождественская ярмарка», сообщает администрация Городецкого муниципального района.
Городецкая ярмарка — это прекрасная возможность провести праздник всей семьей. Гостей ярмарки ждут мастер-классы по разным видам прикладного творчества, бесплатные катания на карете, праздничный концерт, викторины, конкурсы и благотворительная ярмарка. На ярмарке можно не только весело провести время, но и узнать что-то новое о Рождестве Спасителя.
В кафедральном соборе монастыря пройдет Божественная литургия. Участников ярмарки поздравит с Рождеством Христовым епископ Городецкий и Ветлужский Августин.
Напомним, встретить рождественскую ночь можно в любом храме Нижегородской области. В кафедральном соборе Александра Невского на Стрелке всенощное бдение уже началось.
ИСТОЧНИК KP.RU