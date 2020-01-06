В Нижегородской области состоится «Рождественская ярмарка-2020»

6 Янв. 2020 2020-01-06T17:37:13+03:00

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8 января 2020 года на территории Городецкого Феодоровского мужского монастыря откроется традиционная «Рождественская ярмарка», сообщает администрация Городецкого муниципального района.

Городецкая ярмарка — это прекрасная возможность провести праздник всей семьей. Гостей ярмарки ждут мастер-классы по разным видам прикладного творчества, бесплатные катания на карете, праздничный концерт, викторины, конкурсы и благотворительная ярмарка. На ярмарке можно не только весело провести время, но и узнать что-то новое о Рождестве Спасителя.

В кафедральном соборе монастыря пройдет Божественная литургия. Участников ярмарки поздравит с Рождеством Христовым епископ Городецкий и Ветлужский Августин.

Напомним, встретить рождественскую ночь можно в любом храме Нижегородской области. В кафедральном соборе Александра Невского на Стрелке всенощное бдение уже началось.

ИСТОЧНИК KP.RU