2020-01-01T14:11:14+03:00
Происшествия

Суд на два месяца арестовал виновника смертельной аварии в Дзержинске

По закону, за совершение этого преступления мужчине может грозить до 12 лет тюрьмы
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Суд на два месяца арестовал виновника смертельной аварии в Дзержинске.Суд на два месяца арестовал виновника смертельной аварии в Дзержинске.Фото: СОЦСЕТИ
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Дзержинский городской суд на два месяца арестовал виновника смертельной аварии в Дзержинске, произошедшей в ночь на 30 декабря. Об этом сообщается на сайте суда.

Напомним, страшная авария произошла на проспекте Циолковского – там случилось лобовое столкновение такси Renaut Logan и BMW. Как рассказали очевидцы, водитель «бэхи» был пьян.

- Он гонял по проспекту несколько раз, в итоге не справился с управлением, вылетел на встречную полосу и врезался в Логан, - рассказали свидетели. - Водитель такси скончался на месте, две пассажирки отправлены в больницу, одна в реанимации. Сам виновник аварии отделался легким испугом.

Как сообщили в суде, сейчас в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, совершенное лицом в состоянии алкогольного опьянения и повлекшее по неосторожности смерть человека». По закону, за это преступление ему может грозить до 12 лет тюрьмы. Под стражей он будет находиться до 29 февраля 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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