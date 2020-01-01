Суд на два месяца арестовал виновника смертельной аварии в Дзержинске
Дзержинский городской суд на два месяца арестовал виновника смертельной аварии в Дзержинске, произошедшей в ночь на 30 декабря. Об этом сообщается на сайте суда.
Напомним, страшная авария произошла на проспекте Циолковского – там случилось лобовое столкновение такси Renaut Logan и BMW. Как рассказали очевидцы, водитель «бэхи» был пьян.
- Он гонял по проспекту несколько раз, в итоге не справился с управлением, вылетел на встречную полосу и врезался в Логан, - рассказали свидетели. - Водитель такси скончался на месте, две пассажирки отправлены в больницу, одна в реанимации. Сам виновник аварии отделался легким испугом.
Как сообщили в суде, сейчас в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, совершенное лицом в состоянии алкогольного опьянения и повлекшее по неосторожности смерть человека». По закону, за это преступление ему может грозить до 12 лет тюрьмы. Под стражей он будет находиться до 29 февраля 2020 года.
ИСТОЧНИК KP.RU