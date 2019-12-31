2019-12-31T18:57:39+03:00
Общество

Экспорт из Нижегородской области в Германию вырос на 73% в 2019 году

Увеличение произошло за счет роста поставок труб большого диаметра и электрического оборудования
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Несырьевой неэнергетический экспорт из Нижегородской области в Германию вырос на 73% за 10 месяцев 2019 года. Его объем достиг 149,4 миллионов долларов, сообщает со ссылкой на губернатора Нижегородской области Глеба Никитина пресс-служба регионального правительства.

Главным образом увеличение произошло за счет роста поставок труб большого диаметра и электрического оборудования.

Всего же на страны Евросоюза по итогам 10 месяцев 2019 года пришлось 43% от внешнеторгового оборота Нижегородской области, или 2,8 миллиарда долларов. Лидерами по росту товарооборота стали Италия и Германия.

- Общий объем экспорта нижегородской продукции в Германию достиг 168 миллионов долларов, - отметил Глеб Никитин. – Кроме того, появились новые рынки сбыта: немецкая сторона существенно увеличила закупки изделий из черных металлов нижегородского производства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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