Экспорт из Нижегородской области в Германию вырос на 73% в 2019 году
Несырьевой неэнергетический экспорт из Нижегородской области в Германию вырос на 73% за 10 месяцев 2019 года. Его объем достиг 149,4 миллионов долларов, сообщает со ссылкой на губернатора Нижегородской области Глеба Никитина пресс-служба регионального правительства.
Главным образом увеличение произошло за счет роста поставок труб большого диаметра и электрического оборудования.
Всего же на страны Евросоюза по итогам 10 месяцев 2019 года пришлось 43% от внешнеторгового оборота Нижегородской области, или 2,8 миллиарда долларов. Лидерами по росту товарооборота стали Италия и Германия.
- Общий объем экспорта нижегородской продукции в Германию достиг 168 миллионов долларов, - отметил Глеб Никитин. – Кроме того, появились новые рынки сбыта: немецкая сторона существенно увеличила закупки изделий из черных металлов нижегородского производства.
ИСТОЧНИК KP.RU