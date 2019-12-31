2019-12-31T14:00:28+03:00
Общество

Салют на Новый год 2020 в Нижнем Новгороде: во сколько начнется и где посмотреть

Смотреть салют в новогоднюю ночь 2020 в Нижнем Новгороде лучше всего будет на площади Минина и Пожарского
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Главной площадкой празднования Нового 2020 года в Нижнем Новгороде по традиции станет площадь Минина и Пожарского. Программа новогодней ночи в рамках фестиваля «Горьковская елка – 2020» начнется там в 22:00 31 декабря 2019 года.

Праздничная программа откроется выступлением барабанщиц, затем пройдут выступления артистов, новогодний танцевальный флешмоб, викторины и розыгрыши подарков, а также дискотека. Ну а изюминкой праздника, как обычно, станет грандиозный фейерверк, который начнется в 00:50. Праздник на площади Минина и Пожарского продлится до четырех часов утра. Сам же фестиваль «Горьковская елка 2020» будет продолжаться до 8 января.

Кроме того, ночные гуляния пройдет также в других районах города.

После гуляний нижегородцы смогут уехать домой на общественном транспорте, работа которого в новогоднюю ночь будет продлена.

ИСТОЧНИК KP.RU

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