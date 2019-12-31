2019-12-31T13:15:33+03:00
Общество

Новый спортзал для художественной гимнастики появится в Заволжье в 2021 году

Глеб Никитин и сестры Аверины заложили первый камень в строительство спортивного сооружения
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Торжественная церемония закладки камня для строительства спортивного зала для художественной гимнастики состоялась в понедельник, 30 декабря 2019 года, в городе Заволжье. В мероприятии приняли участие губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, заслуженные мастера спорта по художественной гимнастике, чемпионки мира Дина и Арина Аверины, а также заслуженный тренер РФ Лариса Белова.

- В Заволжье есть, кому продолжить победные традиции, подрастают совсем юные таланты, и они должны готовиться в полноценных условиях, - отметил Глеб Никитин, добавив, что на строительно-монтажные работы в 2020 году предусмотрены средства в объеме более 255 миллионов рублей, причем 168 из них – федеральные средства.

Объект будет представлять собой универсальный спортивный зал, профилированный для занятий художественной гимнастикой. Высота потолка будет составлять 14 метров. Кроме того, там будет зал хореографии, тренажерный зал и раздевалки. Объект должен быть введен в эксплуатацию в 2021 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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