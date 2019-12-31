Порядок оказания медицинской помощи изменится для жителей Новинок

СЕГОДНЯ 12:40 2019-12-31T12:40:07+03:00

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Министерство здравоохранения Нижегородской области информирует жителей Новинского сельсовета о новом порядке оказания медицинской помощи после включения в состав Нижнего Новгорода. Так, первичная медико-санитарная помощь взрослому населению Новинского сельсовета будет оказываться в поликлинике №1 Приокского района – в том числе структурными подразделениями в поселке Новинки, деревне Комарово и деревне Кусаковка. Дети будут получать медпомощь в детской поликлинике №1 Приокского района, а женщины будут направляться в женскую консультацию №1 родильного дома №1 Нижегородского района. Скорая помощь будет оказываться ООО «Медицинский стандарт», работающим в системе ОМС.

Переходный период по проведению мероприятий по передаче помещений и их лицензированию поликлиникой займет около 6 месяцев. Оказание скорой медицинской помощи ООО «Медицинский стандарт» начнется с 15 января 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU