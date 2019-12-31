Более 21 000 вопросов и жалоб в соцсетях отработано нижегородскими властями в 2019 году

СЕГОДНЯ 11:26 2019-12-31T11:26:38+03:00

Изменить размер текста: A A

Органы исполнительной власти Нижегородской области в 2019 году отработали более 21 000 жалоб и вопросов в социальных сетях. Об этом «Комсомольской правде» - Нижний Новгород» сообщили в региональном ситуационном центре проекта «Инцидент-менеджмент».

Согласно информации, более 90% сообщений пришли из социальной сети «ВКонтакте». Среднее время ожидания ответа от органов власти составило 12 часов 49 минут. В основном вопросы и жалобы касались дорог, благоустройства дворов и общественных пространств, несанкционированных свалок и навалов возле контейнерных площадок, общественного транспорта и здравоохранения.

Чаще всего в соцсетях оставляли жалобы жители Нижнего Новгорода, Дзержинска, Арзамаса, Кстовского района и Сарова. А отвечать чаще всего приходилось министерству экологии и природных ресурсов, государственной жилищной инспекции, министерству транспорта и автомобильных дорог, а также министерству здравоохранения.

ИСТОЧНИК KP.RU