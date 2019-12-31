Тарифы на электричество в Нижегородской области не вырастут в 2020 году

СЕГОДНЯ 10:07 2019-12-31T10:07:01+03:00

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Единые тарифы на услуги по передаче электроэнергии впервые установлены без роста по отношению к предыдущему году в Нижегородской области. Региональная служба по тарифам обеспечила сдерживание роста платы за ЖКХ по поручению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, сообщает пресс-служба облправительства.

- Такое решение в Нижегородской области принято впервые. Оно позволит промышленным потребителям, предприятиям малого и среднего бизнеса сэкономить на платежах за электроэнергию, - отметил Глеб Никитин.

Напомним, рост платы за ЖКХ с 1 июля 2020 года в Нижегородской области не превысит уровень инфляции и составит 3,5 – 3,8%. При этом снизятся тарифы на вывоз ТКО и услуги АО «Теплоэнерго», а АО «Нижегородский водоканал» перейдет на одноставочный тариф. При этом ставка за мощность для населения равна 0, а для остальных потребителей снижена на 44%.

ИСТОЧНИК KP.RU