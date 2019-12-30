Зелёную зону в Приокском районе Нижнего Новгорода решено сохранить
На имя губернатора региона Глеба Никитина пришло более 500 писем от жителей с просьбой не застраивать участок между детским садом № 413 и школой № 140. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.
Проект застройки данной территории обсуждался на общественных обсуждениях. Но местные жители выступили против застройки и написали более пятисот писем на имя губернатора. Аргумент против застройки у жителей один, но весомый: этот небольшой участок — единственная в округе озелененная зона.
Жители попросили главу региона не допустить строительства высотного жилого дома на частной территории, принадлежащей ООО «Строй-Риэлти и К». Ранее там располагалась широтная станция. Граждане сообщили, что хотели бы видеть на этом месте благоустроенный сквер для отдыха и занятий спортом.
Глава региона провел переговоры с руководством застройщика, на которых был достигнут компромисс — застройщик отказывается от строительства дома и получает другой схожий участок, возможно — в другом районе областного центра.
Учитывая мнения местных жителей, решено сохранить зелёные насаждения между детским садом № 413 и школой № 140. Решение департамента размещено на официальном сайте.
ИСТОЧНИК KP.RU