2019-12-30T16:12:49+03:00
Общество

Глеб Никитин поздравил пациентов гематологического отделения детской областной больницы

Губернатор пообщался с ребятами, родителями и врачами отделения
Елена ЛАЗАРЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Сегодня губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил с наступающим Новым годом пациентов гематологического отделения Нижегородской детской областной больницы. В течение года лечение там проходят около 730 пациентов как с заболеваниями крови, так и с тяжелыми злокачественными заболеваниями. За 2019 год пролечено 36 пациентов по гематологии, 150 онкогематологических больных, сделано 5 трансплантаций костного мозга.

Глава региона подарил ребятам подарки, а также пообщался с врачами и родителями. «Новый год - семейный праздник и очень важно, чтобы даже в больничных стенах маленькие пациенты и их родители чувствовали себя уютно. По данным медиков лечение проводится не менее 2-х лет, при этом первая госпитализация длится не менее 6 месяцев. И от атмосферы в отделении зависит настроение и мотивация пациентов и их родителей. На следующий год мы планируем проведение ремонтных работ, чтобы здесь было более уютно», - отметил глава региона.

В ходе посещения Глеб Никитин обсудил с родителями перспективы строительства крупного онкологического центра в Нижегородской области. «Очевидно, что это направление просто необходимо развивать как в рамках национального проекта «Здравоохранение», так и за счёт дополнительных проектов», - добавил губернатор.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Зелёную зону в Приокском районе Нижнего Новгорода решено сохранить
Зелёную зону в Приокском районе Нижнего Новгорода решено сохранить
Глеб Никитин поздравил пациентов гематологического отделения детской областной больницы
В Пильнинском районе открыли ледовую переправу
Северо-восточный обход Дивеева начнут строить в следующем году
У студентов из Китая пользуется успехом Нижегородская государственная консерватория
Нижегородцам предлагают стать лесными инспекторами
Нижегородцу грозит суд за то, что ему переплатили 180 тысяч рублей
В Нижегородской области начинается строительство зала для художественной гимнастики
Двое жуликов украли из квартиры нижегородца куртку и золотые украшения
Нижегородец-экстремал провалился в полынью
МЧС предупреждает: возможен гололед!
Из нижегородского ломбарда украли золото на 3 млн рублей
В Нижнем Новгороде установили станции мониторинга состояния воздуха
Нижегородские хоккеисты завершили год красивой и убедительной победой