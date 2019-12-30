Глеб Никитин поздравил пациентов гематологического отделения детской областной больницы

СЕГОДНЯ 16:12 2019-12-30T16:12:49+03:00

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Сегодня губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил с наступающим Новым годом пациентов гематологического отделения Нижегородской детской областной больницы. В течение года лечение там проходят около 730 пациентов как с заболеваниями крови, так и с тяжелыми злокачественными заболеваниями. За 2019 год пролечено 36 пациентов по гематологии, 150 онкогематологических больных, сделано 5 трансплантаций костного мозга.

Глава региона подарил ребятам подарки, а также пообщался с врачами и родителями. «Новый год - семейный праздник и очень важно, чтобы даже в больничных стенах маленькие пациенты и их родители чувствовали себя уютно. По данным медиков лечение проводится не менее 2-х лет, при этом первая госпитализация длится не менее 6 месяцев. И от атмосферы в отделении зависит настроение и мотивация пациентов и их родителей. На следующий год мы планируем проведение ремонтных работ, чтобы здесь было более уютно», - отметил глава региона.

В ходе посещения Глеб Никитин обсудил с родителями перспективы строительства крупного онкологического центра в Нижегородской области. «Очевидно, что это направление просто необходимо развивать как в рамках национального проекта «Здравоохранение», так и за счёт дополнительных проектов», - добавил губернатор.

ИСТОЧНИК KP.RU