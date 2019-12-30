2019-12-30T15:45:52+03:00
Общество

В Пильнинском районе открыли ледовую переправу

Она свяжет Нижегородскую область и республику Чувашия
Елена ЛАЗАРЕВА
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Сегодня в Пильнинском районе открылась ледовая переправа через реку Сура. Автомобильная переправа Наваты-Шумерля стала связующим «мостом» между регионом и Чувашской республикой.

Движение по переправе разрешено только в светлое время суток со скоростью не более 10 километров в час. Пропускаются машины грузоподъемностью до 3 тонн.

Главное управление МЧС России по Нижегородской области напоминает нижегородцам, что выезд на лёд на автотранспорте разрешен только на специально оборудованных ледовых переправах.

Напомним, вчера около пяти часов вечера в Автозаводском районе Нижнего Новгорода под лед провалился 22-летний экстремал. Он выехал на реку Оку на снегоболотоходе. В какой-то момент транспортное средство занесло, мужчина попал в полынью и провалился под лед.

Будьте внимательны и осторожны при движении по льду, и тем более не стоит выезжать на лед на транспортных средствах!

ИСТОЧНИК KP.RU

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