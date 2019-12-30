Северо-восточный обход Дивеева начнут строить в следующем году

СЕГОДНЯ 14:51 2019-12-30T14:51:08+03:00

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Госконтракт на строительство заключили с с ООО «Строительная компания «Орион плюс». По словам директора ГКУ «Главное управление автомобильных дорог Нижегородской области» Сергея Серба, по условиям контракта, работы должны завершиться в четвертом квартале 2021 года.

Зона строительства расположена на берегу реки Вичкинзы в 180 км от Нижнего Новгорода, в 65 км от Арзамаса и в 12 км от Сарова.

Протяженность новой дороги — почти 5 километров, двухполоска шириной 7 метров. Кроме того, будет построен пятиметровый мост через реку Вичкинза, сооружны водопропускные трубы и ливневая канализация. Перед началом основных работ строителям предстоит поменять существующие сети электроснабжения, связи и газоснабжения. Только на эти работы необходимо 714 млн рублей.

Ранее сообщалось, что в сентябре 2019 года было завершено строительство Юго-восточного обхода центральной части села Дивеево. Длина новой объездной дороги, включая мост через реку Вичкинза, составила около 3 км. На эти цели было направлено 354,6 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU