У студентов из Китая пользуется успехом Нижегородская государственная консерватория

СЕГОДНЯ 13:59 2019-12-30T13:59:05+03:00

В вузах региона сегодня учатся почти пять тысяч иностранных студентов

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Количество иностранных студентов в регионе увеличилось на 35% по сравнению с прошлогодним показателем. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства области.

«Важно расширять экспорт услуг Нижегородской области в сфере образования. Мы делаем на этом акцент на встречах с зарубежными делегациями. Наши ведущие вузы участвуют в реализации федерального проекта «Экспорт образования», - отметил губернатор области Глеб Никитин.

По данным департамента внешних связей правительства Нижегородской области, в 2019-2020 учебном году в нижегородских высших учебных заведениях учатся почти 4,7 тысячи студентов из-за рубежа. Это на 35% больше, чем в прошлом учебном году. Большинство иностранных студентов прибыли из Египта, Индии, Китая и Ирака. Среди стран ближнего зарубежья лидируют Туркменистан, Узбекистан и Таджикистан.

В ведомстве пояснили, что больше всего иностранных студентов обучается в Нижегородском государственном университете им. Н.И. Лобачевского – 1789 человек. Интересно, что у китайских студентов интересом пользуется Нижегородская государственная консерватория — здесь китайские студенты составляют примерно треть от общего количества студентов.

ИСТОЧНИК KP.RU