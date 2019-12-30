2019-12-30T12:48:03+03:00
Общество

Нижегородцам предлагают стать лесными инспекторами

Губернатор региона предложил жителям стать лесными инспекторами
Елена ЛАЗАРЕВА
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В Нижегородской области планируется создание отрядов добровольных лесных дружин. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области. Вступать в ряды общественных лесных инспекторов призвал глава региона Глеб Никитин.

Добровольцы совместно с сотрудниками территориальных инспекций смогут бороться с незаконным оборотом древесины и нарушителями лесного порядка, и в целом помогать в сохранении лесного фонда.

«Охрана леса – это наша общая задача. Вступив в ряды помощников, жители области окажут значительную помощь государственным инспекторам. К тому же привлечение большего числа нижегородцев к участию в природоохранных мероприятиях позволит повысить нашу экологическую культуру», - отметил Глеб Никитин.

К участию приглашаются совершеннолетние граждане Нижегородской области. Желающим стать инспекторами необходимо обратится в региональный департамент леса и заполнить все необходимые документы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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