Нижегородцам предлагают стать лесными инспекторами
В Нижегородской области планируется создание отрядов добровольных лесных дружин. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области. Вступать в ряды общественных лесных инспекторов призвал глава региона Глеб Никитин.
Добровольцы совместно с сотрудниками территориальных инспекций смогут бороться с незаконным оборотом древесины и нарушителями лесного порядка, и в целом помогать в сохранении лесного фонда.
«Охрана леса – это наша общая задача. Вступив в ряды помощников, жители области окажут значительную помощь государственным инспекторам. К тому же привлечение большего числа нижегородцев к участию в природоохранных мероприятиях позволит повысить нашу экологическую культуру», - отметил Глеб Никитин.
К участию приглашаются совершеннолетние граждане Нижегородской области. Желающим стать инспекторами необходимо обратится в региональный департамент леса и заполнить все необходимые документы.
ИСТОЧНИК KP.RU